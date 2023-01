Montagna: valanga nel Vco, salvi 4 scialpinisti

(ANSA) - TORINO, 22 GEN - Quattro scialpinisti sono riusciti a liberarsi da soli dopo essere stati coinvolti in una valanga.

E' successo oggi fra le montagne del Vco nel territorio di Formazza.

La valanga si è staccata in una zona a valle del Collletto dei Nefelgiù a quota 2.800 metri. Un'altra comitiva ha dato l'allarme e il Soccorso alpino ha attivato una eliambulanza che aveva da poco consegnato un paziente all'ospedale di Domodossola. I quattro, mentre il mezzo era ancora in volo, hanno segnalato di essere usciti autonomamente dalla massa nevosa. La squadra di soccorso è comunque intervenuta per le operazioni di bonifica. (ANSA).