Investito da auto, muore storico attivista No Tav

(ANSA) - TORINO, 22 GEN - Un uomo è morto ieri sera in Valle di Susa dopo essere stato investito da un'auto a Venaus. La vittima è Fulvio Tapparo, 72 anni, attivista storico, e molto conosciuto, del movimento No Tav. L'incidente è avvenuto su una strada provinciale, che Tapparo stava attraversando a piedi in un tratto non coperto da illuminazione. Dai primi accertamenti svolti dai carabinieri non vi sono tracce di frenata.

Il conducente della vettura, un 62enne incensurato residente a Susa, si è fermato e ha chiamato i soccorsi. E' stato sottoposto all'esame tossicologico, che stamani ha dato esito negativo.

"Dobbiamo nuovamente dire addio ad un amico No Tav. Ciao Fulvio, fa' buon viaggio". E' il saluto lasciato sui social da Francesca Frediani, consigliere regionale Up-M4o. "Era - aggiunge - una persona dall'apparenza burbera ma che sapeva stupirti con un sorriso improvviso". (ANSA).