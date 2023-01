Cerca di raggiungere altare durante messa, bloccato da ps

(ANSA) - NOVARA, 22 GEN - Stava cercando di digersi verso l'altare durante la Messa ed è stato bloccato dalla polizia. E' successo oggi a Novara nella basilica di San Gaudenzio durante la cerimonia religiosa, celebrata dal vescovo, Franco Giulio Brambilla, per la festa patronale. L'uomo, dell'età apparente di 35 anni, era stato notato dal personale della questura per l'abbigliamento e per la decisione con cui si stava facendo largo tra la folla dei fedeli. Una volta in questura ha dichiarato, in un inglese stentato, di essere originario del Pakistan. Con sé non aveva documenti. L'ipotesi è che sia arrivato in Italia da pochi giorni e che con il suo gesto volesse attirare l'attenzione sul proprio disagio. (ANSA).