Vino: fatturato 2022 record per la Cantina Terre del Barolo

(ANSA) - ROMA, 21 GEN - Bilancio annuale positivo per la Cantina Terre del Barolo con sede a Castiglione Falletto in provincia di Cuneo, cuore delle Langhe piemontesi. I 280 soci viticoltori si sono riuniti nella sede sociale per approvare il documento. La soddisfazione è stata unanime: l'ultimo esercizio si è chiuso con un fatturato «di oltre 22 milioni di euro, cifra mai raggiunta prima nella storia della nostra cooperativa ed in ulteriore crescita rispetto ai 20 milioni dell'annata precedente» sottolinea il direttore Stefano Pesci «soprattutto l'utile è stato chiuso ad una cifra di 2,8 milioni di euro». Il direttore di Terre del Barolo aggiunge: «L'utile ha fatto segnare un 80 per cento in più rispetto al 2021. Il risultato complessivo è stato ottenuto grazie al lavoro di tutti i soci viticoltori, i dipendenti e i collaboratori che hanno dimostrato ancora una volta di credere in un'azienda che punta soprattutto a valorizzare la cultura contadina delle Langhe, nei 600 ettari coltivati dai soci» conclude il direttore di Terre del Barolo.

(ANSA).