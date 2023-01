Alcolici a minorenni a Capodanno, discoteca chiusa 90 giorni

(ANSA) - ALESSANDRIA, 20 GEN - Sospensione della licenza per ragioni di ordine e sicurezza pubblica e chiusura per 90 giorni alla discoteca 'Tag' di Alessandria. Il provvedimento è stato notificato, in questi giorni, ai gestori dalla squadra di Polizia Amministrativa della Questura, per quel che è successo nella notte di Capodanno quando agenti delle Volanti e personale sanitario del 118 erano intervenuti. Durante una festa organizzata per adolescenti, molti dei quali minorenni, due erano finiti in ospedale per abuso di alcol. Altri, sempre con meno di 18 anni, potevano usufruire liberamente delle bevande.

Sospeso il veglione, i poliziotti avevano riaffidato i ragazzi ai genitori. La ricostruzione dei fatti e dell'organizzazione della serata hanno portato all'emissione del provvedimento di temporanea chiusura del locale. (ANSA).