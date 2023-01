Teatro Regio Torino, Martinenghi segretario artistico

(ANSA) - TORINO, 19 GEN - Gianluca Martinenghi è il nuovo segretario artistico Teatro Regio Torino. Lo ha scelto a conclusione della manifestazione d'interesse la Commissione formata da: Mathieu Jouvin, sovrintendente del Teatro Regio, Ernesto Schiavi, direttore artistico dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai di Torino e Cristiano Sandri, direttore artistico del Teatro Regio.

Martinenghi è nato a Milano il 26 ottobre 1968. Si è diplomato in pianoforte a Milano con Piero Rattalino ed ha perfezionato gli studi di composizione con Bruno Bettinelli e di direzione d'orchestra con Giacomo Zani. Per diversi anni ha collaborato con la Direzione Artistica del Teatro Massimo di Palermo, ricoprendo diversi ruoli fino ad assumere l'incarico di assistente del Sovrintendente. Ha poi intrapreso anche la carriera di Direttore d'Orchestra, affrontando sia il repertorio sinfonico che quello operistico in diversi teatri del panorama nazionale e internazionale. Dal 2007 al 2010 ha ricoperto l'incarico di segretario artistico del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. Ha svolto anche attività di musicologo scrivendo saggi specialistici sul pianoforte per importanti riviste specializzate. (ANSA).