Coppa Italia: Juventus-Monza 2-1

(ANSA) - ROMA, 19 GEN - Juventus batte Monza 2-1 (1-1) in una partita degli ottavi di finale della Coppa Italia di calcio disputata sul terreno dello Juventus Stadium di Torino. I gol: nel primo tempo per i bianconeri Kean all'8' e per i brianzoli Valoti al 24'; nel secondo tempo per i padroni di casa Chiesa al 33'. La Juventus si è qualificata per i quarti di finale, dove incontrerà la Lazio. (ANSA).