Unione civile con discendente Windsor celebrata in Monferrato

Matrimonio 'reale' - per lo meno per la discendenza con la Casata inglese dei Windsor vantata da uno degli sposi - celebrato oggi in comune a Occimiano, nel Monferrato. A convolare a nozze sir Paolo Saltarelli Bozzi Granville, 48 anni, e Iginio Viganò di 58, lombardi di origine, residenti a Pomaro (Alessandria), esperti e appassionati di antiquariato. "Il signor Paolo, che ha indossato una divisa con medaglie che comprovano la nobile appartenenza - fa sapere il sindaco Valeria Olivieri, amica di entrambi da tempo, che ha celebrato la sua prima unione civile - è un 'quasi' diretto discendente dei reali inglesi: a quanto ne sappiamo una prozia della regina Elisabetta II era sorella della sua bisnonna. La Casa Reale è stata informata della cerimonia, attesi auguri e felicitazioni da Londra, anche se tardivi". Dopo una convivenza che dura da tempo, sir Paolo e Iginio hanno deciso di compiere il grande passo. "Sono sempre stati molto affiatati - confida il sindaco - e, oggi, più che mai consapevoli dell'importante decisione presa. Personalmente sono felice l'abbiano condivisa con la comunità di Occimiano". (ANSA).