Jacobacci dona alla Venaria il ritratto di Carlo Emanuele IV

(ANSA) - TORINO, 18 GEN - Jacobacci & Partners ha donato, in occasione dei suoi 150 anni, il 'Ritratto in maestà di Carlo Emanuele IV', opera di Giovanni Antonio Maria Panealbo, alla Reggia di Venaria che può così incrementare la sua collezione di opere dedicate al periodo sabaudo presente nel percorso di visita permanente.

"Questa preziosa donazione contribuisce ad arricchire la nostra collezione di ritratti dedicati ai Savoia: un'iniziativa lodevole che testimonia al tempo stesso la fiducia e la credibilità di cui la Reggia fortunatamente gode anche presso enti ed istituzioni con intenti di mecenatismo culturale" commenta Guido Curto, direttore generale del Consorzio delle Residenze Reali Sabaude. "La donazione del ritratto di Carlo Emanuele IV alla Reggia di Venaria - spiega Enrica Acuto Jacobacci, vice presidente di Jacobacci & Partners - è un passo importante nella celebrazione dei 150 anni di Jacobacci & Partners e nella collaborazione con la Reggia di Venaria. Per noi, l'arte è un patrimonio prezioso, da condividere. Per questo abbiamo creato una corporate collection aziendale, esposta nelle sedi Jacobacci di tutta Europa, e abbiamo festeggiato il nostro anniversario con una mostra fotografica, '150 anni di Omaggio all'Ingegno', che rende visibili a tutti le opere che Mario Cresci ha realizzato per noi. Oggi, questa donazione rappresenta una conferma del nostro impegno a promuovere e condividere l'arte con il pubblico, dal momento che l'opera di Panealbo completerà in modo permanente la collezione dei sovrani sabaudi della residenza e sarà a disposizione di tutti". (ANSA).