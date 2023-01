Ucciso in Brasile: respinta richiesta scarcerazione indagata

(ANSA) - CASALE MONFERRATO, 17 GEN - E' stata respinta dal tribunale brasiliano la richiesta di scarcerazione avanzata dalla difesa di Karla Kassiana Vanderlei Warumby Cavalcanti, la compagna di José Pereira da Costa, accusato dell'omicidio dell'imprenditore casalese 52enne Fabio Campagnola, il 3 gennaio, a Marechal Deodoro. Lo rende noto l'avvocato alessandrino Claudio Falleti, legale italiano della famiglia della vittima. I giudici hanno ritenuto che la donna deve restare in carcere a tutela della sicurezza pubblica in quanto la sua libertà pregiudicherebbe la tranquillità di vicini ed eventuali testimoni, poiché vive nei pressi della gelateria di Campagnola. Inoltre i giudici hanno sottolineato come elementi certi depongano contro la donna il cui concorso verte sull'istigazione del compagno. Intanto, un'altra decisione del tribunale ha autorizzato Pereira da Costa a uscire dal carcere solo per sottoporsi a cure mediche. A Casale Monferrato i tifosi di calcio della squadra nerostellata hanno esposto uno striscione in ricordo di Fabio. (ANSA).