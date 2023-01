Torino: stiramento, Lukic fermo due settimane

(ANSA) - TORINO, 17 GEN - Nel Torino si è fermato Sasa Lukic.

Il centrocampista serbo si è procurato "un trauma elongativo a livello della coscia posteriore destra", come riportato in una nota ufficiale dal club granata. Il giocatore ne avrà fino al termine di gennaio.

Ivan Juric perde così il giocatore per le due trasferte in Toscana contro Fiorentina ed Empoli. Lukic, però, tenterà la corsa contro il tempo per rientrare in vista dei quarti di finale di coppa Italia proprio contro i viola il 1° febbraio., (ANSA).