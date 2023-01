Teatro Regio, Il Barbiere di Siviglia apre stagione d'opera

(ANSA) - TORINO, 17 GEN - Martedì 24 gennaio, alle 20, si apre la Stagione d'Opera 2023 del Teatro Regio con Il barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini, per la prima volta a Torino nella versione firmata da Pierre-Emmanuel Rousseau che, in un'atmosfera briosa e allo stesso tempo onirica e poetica, mantiene l'ambientazione andalusa e propone costumi ispirati ai quadri di Goya. Il Maestro Diego Fasolis torna al Regio e dirige un cast giovane che vede tra i protagonisti: Santiago Ballerini, Leonardo Galeazzi, Josè Maria Lo Monaco e John Chest.

L'allestimento è dell'Opéra national du Rhin in coproduzione con l'Opéra de Rouen Normandie. Il Coro del Teatro Regio è preparato dal maestro Andrea Secchi; al fortepiano Carlo Caputo. Sul podio dell'Orchestra e Coro del Teatro Regio torna - dopo il successo enorme di critica e di pubblico dell'Agnese di Paer - Diego Fasolis, attento alle interpretazioni storiche e ai titoli di repertorio barocco e classico meno eseguiti.

La prima dell'opera sarà trasmessa in diretta da Rai-Radio3 martedì 24 gennaio alle ore 20. È iniziata la vendita dei biglietti per tutte le date del Bimbi Club, servizio rivolto a genitori o nonni che desiderano godersi lo spettacolo, mentre i bambini partecipano a laboratori di canto e di danza. (ANSA).