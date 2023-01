Iran: Saracco, benvenuti studenti che lottano per diritti

(ANSA) - TORINO, 17 GEN - "Consentitemi un saluto affettuoso ai nostri studenti stranieri e, in particolare, agli studenti iraniani, il gruppo relativamente più numeroso tra gli studenti stranieri del Politecnico di Torino che in questi mesi combattono per i loro diritti fondamentali al grido di 'Donna, Vita, Libertà!' Sono i benvenuti nella nostra città". Lo ha detto il rettore del Politecnico di Torino, Guido Saracco, nell'intervento all'inaugurazione dell'anno accademico 2022-2023. In platea molti esponenti del mondo economico: i presidenti degli industriali di Torino Giorgio Marsiaj e del Piemonte Marco Gay, i presidenti delle fondazioni Francesco Profumo e Giovanni Quaglia, il presidente di Iren, Luca Dal Fabbro, Gabriele Galateri, il segretario generale della Camera di Commercio Guido Bolatto, Lavazza, Canavesio.