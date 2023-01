'Una fetta di sorriso', l'avventura di Antenna 3 Lombardia

(ANSA) - TORINO, 16 GEN - Nel libro "Una fetta di sorriso" scritto da Cristiano Bussola, edito da Paola Caramella, è raccontata la leggendaria avventura di Antenna 3 Lombardia che negli Anni '70 cambiò il modo di fare televisione in Italia. La storia dell' emittente lombarda creata da Renzo Villa ed Enzo Tortora si intreccia con il Piemonte: dalle origini di Tele Biella (nel libro è intervistato il fondatore Peppo Sacchi) a Grp che ripeteva a Torino il segnale di Antennatre, agli spot del mobilificio Aiazzone che cambiarono il mondo della pubblicità. E il noto conduttore Ettore Andenna è ormai da tempo cittadino piemontese.

Nel volume sono raccolte oltre 40 interviste ad altrettanti personaggi la cui storia è intrecciata a quella dell'emittente.

Tra loro anche uomini e donne dello spettacolo come e del mondo della televisione come Massimo Boldi, Donatella Rettore, Johnson Righeira, Armando Celso, Ettore Andenna, Maurizio Bossi, Enrico Musiani, Memo Remigi, Wilma De Angelis, Enrico Beruschi. Il libro si può acquistare al link della casa editrice. (ANSA).