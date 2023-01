Cgil: Cogliandro confermato segretario regionale Fillea

(ANSA) - ALESSANDRIA, 16 GEN - Riconferma per l'uscente Massimo Cogliandro alla segreteria regionale Fillea Cgil, oggi al termine del VI Congresso nel sobborgo alessandrino di Spinetta Marengo. Priorità del prossimo futuro la contrattazione. "E' aperta in tutti i nostri contratti - spiega - Facciamo, quindi, quella di II livello in provincia con le aziende associate Ance, per lavoratori e dipendenti. Per la regione dovremmo chiudere nelle prossime settimane il contratto per tutte le imprese artigiane". Massima attenzione, poi, ai temi di salute e sicurezza sul lavoro. "Stiamo realizzando accordi in tutto il territorio piemontese su trasparenza e regolarità. Stiamo cercando di costruire protocolli; di mettere in campo meccanismi che rendano visibili tutti i dati dei potenziali irregolari, incrociando quelli delle Casse Edili con i complessivi che ci ha messo a disposizione la Regione". Per Antonio Di Franco segretario nazionale, Fillea., "è importante avere a disposizione molte risorse, soprattutto per il Pnrr, per un settore come le costruzioni che sta vivendo uno dei periodi più rosei. Grazie anche a Governi che hanno molto investito, soprattutto dopo la pandemia. Necessario, però, mettere in campo strumenti per attrarre i giovani".

Ad Alessandria +14% di imprese iscritte in Cassa Edile e un +12% di addetti e lavoratori versanti. "Speriamo continui così - rimarca Paolo Conte, neo segretario provinciale - nonostante alcune perplessità, anche rispetto alle modifiche introdotte sul Bonus 110. Covid e post, costi energetici, salari sempre più bassi anche per l'inflazione non possono che preoccupare" (ANSA).