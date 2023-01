Incidente a Novara: auto si ribalta, grave un 44enne

(ANSA) - TORINO, 14 GEN - È ricoverato in prognosi riservata all'ospedale "Maggiore" un uomo di 44 anni, di nazionalità turca, che ieri sera a Novara, poco dopo le 23, alla guida di un suv Fiat 16, dopo aver perso il controllo del mezzo, si è ribaltato nel centrale viale Roma, all'incrocio con via Sesalli.

La vettura dopo aver urtato un'altra automobile che proveniva in senso contrario e poi un veicolo parcheggiato, ha terminato la sua corsa adagiandosi su un lato, con all'interno il conducente, rimasto bloccato tra le lamiere. Scattato l'allarme è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco che, per estrarre l'automobilista dall'abitacolo, hanno dovuto tagliare il tetto dell'automobile. Sul posto è arrivata anche un'ambulanza del 118. Le condizioni del ferito sono risultate subito gravi ai soccorritori e il 44enne veniva trasportato in ospedale e ricoverato in Rianimazione. Sul luogo del sinistro anche la Polizia locale, per gli accertamenti sulla dinamica dell'incidente stradale, in attesa degli esiti degli esami sul tasso alcolemico. (ANSA).