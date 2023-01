Universiadi: i Pinguini Tattici Nucleari a Lake Placid

(ANSA) - TORINO, 13 GEN - Sono la band del momento e saranno loro i protagonisti della Cerimonia di chiusura dei Giochi Mondiali Universitari invernali di Lake Placid 2023, il 22 gennaio. Dopo il discorso del sindaco di Torino Stefano Lo Russo, che riceverà il passaggio di testimone in vista delle Universiadi 2025 di Torino, a far ballare atleti e spettatori saranno I Pinguini Tattici Nucleari, recenti vincitori degli Mtv Europe Music Awards 2022 come miglior artista italiano. Sono loro la scelta del Comitato organizzatore di Torino 2025 per rappresentare "la voglia di futuro di questa rassegna" e, non a caso, una delle canzoni scelte nell'esibizione sarà la loro hit 'Giovani Wannabe'. I Pinguini Tattici Nucleari canteranno dunque per Torino 2025 e si esibiranno per la prima volta negli Stati Uniti, proponendo anche un altro successo dell'ultimo album, 'Zen'. Per loro Pinguini sarà anche una prova generale in attesa del tour degli stadi che li attende nella stagione estiva. Il viaggio verso Torino 2025 comincia dunque a suon di musica in attesa del 28 gennaio 2025 con l'arrivo della bandiera FISU a Torino e la festa nel foyer del Pala Alpitour, il palazzetto che ospiterà la Cerimonia d'apertura dei Giochi.

"I Pinguini Tattici Nucleari "incarnano alla perfezione i valori che vogliamo esprimere e che si dirigono al nostro target, i giovani universitari che saranno il futuro della società di domani. Vogliamo che il messaggio di Torino 2025 di un evento sostenibile, inclusivo e a forte carattere accademico, echeggi in tutto il mondo, e crediamo di aver scelto il miglior modo per diffonderlo". A dirlo il presidente del Comitato organizzatori dei Giochi Mondiali Universitari invernali di Torino 2025 e dell’Edisu Piemonte, Alessandro Sciretti, che sta partecipando a Lake Placid all’Observers Programme organizzato dalla Fisu. "Essere presente sugli spalti alla Cerimonia d’apertura della scorsa notte - aggiunge Sciretti - in un tempio dello sport mondiale come il palazzetto dell’hockey del famoso miracolo sul ghiaccio dell’Olimpiade 1980 è stato fantastico, ma ancor più magico sarà quando la bandiera della Fisu passerà nelle nostre mani e comincerà ufficialmente il nostro percorso verso i Giochi di Torino 2025 che ci aspettano tra due anni esatti, visto che la Cerimonia d’apertura sarà proprio il 13 gennaio. Abbiamo scelto questa data - conclude - per annunciare la presenza di artisti di spicco come i Pinguini Tattici Nucleari, che tutta Italia ha imparato a conoscere dal terzo posto al Festival di Sanremo 2020 fino alla vittoria degli Mtv Europe Music Awards". (ANSA).