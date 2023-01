Fuori strada nel burrone, salvo dopo caduta di 60 metri

(ANSA) - PIETRAPORZIO, 13 GEN - Finisce fuori strada nel burrone ma si salva dopo una caduta di 60 metri. È accaduto oggi in valle Stura, nel Cuneese. Un'automobile nell'affrontare le curve che costeggiano uno dei punti più stretti della valle, in località Barricate di Pietraporzio, è precipitata nel torrente Stura. Il conducente lievemente ferito è riuscito a chiedere aiuto, ed è stato soccorso dai vigili del fuoco e dall'equipe medica dell'elisoccorso.

La squadra dei vigili si è calata nella gola profonda 60 metri per escludere la presenza di altri passeggeri e ha poi recuperato anche il veicolo con l'impiego dell'autogru. (ANSA).