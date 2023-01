Energia: Pichetto, diversificare fonti approvvigionamento

(ANSA) - TORINO, 13 GEN - "Il gas sarà l'ultima fonte fossile che potremo abbandonare, perché la meno inquinante. Sarà fondamentale quindi continuare a diversificare le fonti di approvvigionamento per l'Italia e per l'Europa, di cui il nostro Paese conta di essere l'hub energetico del Mediterraneo". Lo ha sottolineato Il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, che ha incontrato a Torino, la presidente di Italgas, Benedetta Navarra, e l'amministratore delegato, Paolo Gallo. L'incontro è avvenuto presso la sede storica della società, in Largo Regio Parco, recentemente rinnovata adeguandola ai più avanzati standard di sostenibilità e sicurezza sul lavoro.

"Per questo motivo è ancora più prezioso il lavoro svolto da Italgas per mettere a disposizione del Paese le infrastrutture energetiche del futuro: reti capaci di accogliere gas rinnovabile, determinanti per mantenere l'impegno, confermato in apertura della COP 27 insieme al presidente Meloni, di rispettare gli obiettivi di ridurre le emissioni del 55% entro il 2030 e la neutralità climatica nel 2050" ha sottolineato Pichetto.

"L'anno appena cominciato - ha commentato Gallo - sarà determinante per il sistema energetico dell'Italia e dell'Europa. E' sempre più importante che istituzioni, organizzazioni e aziende continuino a lavorare fianco a fianco per il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza degli approvvigionamenti e di transizione verso fonti di energia rinnovabile. L'impegno di Italgas è di completare la trasformazione delle proprie reti, già oggi pronte ad accogliere i nuovi gas, e di rappresentare un punto di riferimento per le altre società del settore. Siamo grati dell'attenzione riservataci dal governo". (ANSA).