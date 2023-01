Volare oltre, torna Palcoscenico Danza al Teatro Astra

(ANSA) - TORINO, 12 GEN - Torna Palcoscenico Danza, la rassegna curata da Paolo Mohovich, alla quindicesima edizione.

Progetto del Tpe Teatro Astra, il programma dal titolo Volare Oltre si snoda lungo la stagione 2022/23 diretta da Andrea De Rosa e, da gennaio ad aprile, presenta sette spettacoli messi in scena da compagnie e coreografi nazionali e internazionali. "La danza entra a pieno titolo nel cartellone della stagione teatrale di un teatro importante, non è solo oggetto di attenzione specifica" sottolinea De Rosa. Sancisce questo legame lo spettacolo di chiusura Principia di Alessio Maria Romano (Teatro Astra 18-23 aprile) che riprende i temi più oscuri e misteriosi della scienza, al centro della stagione teatrale del Tpe intitolata appunto Buchi neri.

Lo spettacolo di apertura è Rifare Bach (Teatro Astra, 24-25 gennaio) di Roberto Zappalà, coreografo associato al Tpe fino al 2024. La Compagnia Elias Aguirre di Madrid con il suo Insecto Primitivo (Teatro Astra, 5 marzo) entra nel micromondo degli insetti, mentre Michele di Stefano firma, per il Nuovo Balletto di Toscana, Bayadere. Il regno delle ombre (Teatro Astra, 23 marzo).

Eko Dance Project di Pompea Santoro presenta Made4You.Eu (Lavanderia a Vapore, 3-5 febbraio), nuova versione del progetto dedicato ai creatori emergenti, in collaborazione con Lavanderia a Vapore. Riconosciuti coreografi europei come Ken Ossola, Pedro Lozano Gomez e Giovanni Insaudo sono sul palcoscenico accanto alla nuova opera di Eva Calanni, coreografa selezionata nel 2022. Torna Interplay Link (Lavanderia a Vapore, 4-5 febbraio) l'appuntamento durante il quale Palcoscenico Danza e Interplay Festival invitano un coreografo del territorio a portare in scena una nuova creazione: quest'anno è Federica Pozzo di Eclectica. Il 6a prile al Teatro Astra la compagnia spagnola Kurtidos, formata da danzatori over 50, con El Ensayo (Teatro Astra, 6 aprile). (ANSA).