Iren: accordo con compagnia idrica nazionale Israele Mekorot

(ANSA) - TORINO, 10 GEN - Iren, la multiutility italiana del Nord Ovest, e Mekorot, la compagnia idrica nazionale di Israele, hanno siglato un protocollo d'intesa per lo sviluppo e la condivisione delle rispettive conoscenze industriali nel settore idrico. L'accordo è stato firmato da Luca Dal Fabbro, presidente di Iren, e da Yitzhak Aharonovich, presidente di Mekorot.

Il protocollo d'intesa definirà le linee guida di una piattaforma per la fornitura di servizi di consulenza reciproca, la partecipazione a progetti comuni oltre alla condivisione di processi e tecnologie inerenti il settore delle acque. Iren e Mekorot valuteranno la sperimentazione e commercializzazione nel 2023 di tecnologie in settori industriali comuni per sfruttare le rispettive eccellenze. Collaboreranno anche allo sviluppo e commercializzazione di tecnologie, ricercando congiuntamente cofinanziamenti in attività di R&S anche attraverso la partecipazione ai bandi di Horizon Europe.

"L'accordo che Iren ha raggiunto con Mekorot consente alle due aziende di beneficiare della condivisione dei rispettivi know-how, con il grande vantaggio di poter accedere da un lato a soluzioni tecnologiche e organizzative di eccellenza, tipiche dell'ecosistema israeliano, e dall'altro di testare differenti soluzioni nel complesso ambito europeo" afferma Luca Dal Fabbro, presidente di Iren. "Mekorot valuta questa collaborazione come una grande opportunità per scambiare esperienze, know-how e soluzioni differenti per affrontare le sfide comuni che la scarsità d'acqua ci sottopone" ha aggiunto Amit Lang, ceo di Mekorot. (ANSA).