(ANSA) - BIELLA, 09 GEN - Silvana D'Agostino è il nuovo Prefetto di Biella. Nata Napoli laureata in Scienze Politiche e Giurisprudenza, dal 1990 lavora al Ministero dell'Interno, per i quale ha svolto funzioni dirigenziali nelle prefetture di Benevento, Lecce e Campobasso. Dal 2010 al 2014 ad Avellino ha ricoperto le funzioni di dirigente dell'Ufficio Immigrazione. A seguire ha svolto l'incarico di vice prefetto vicario a Teramo e a Salerno. Inoltre è stata commissario prefettizio del Comune di Agropoli.

Si è presentata con una lettera. "E' per me un onore svolgere le funzioni di Prefetto, della cui nomina ringrazio il Ministro Piantedosi, in questa terra di arte e cultura, tradizioni ed eccellenze. Entusiasta per la mia prima esperienza lavorativa nel nord Italia, mi impegnerò affinché la Prefettura continui ad essere un punto forte di riferimento per tutte le istituzioni che operano sul territorio. Quale donna del sud nata sul mare ho sempre amato la montagna, pertanto sono lieta di poter conoscere le bellezze naturali del Biellese, spesso definito Una vetrina di paesaggi". E aggiunge: "Nel pieno rispetto dei diversi livelli di governo e di ogni competenza promuoverò, nelle mie funzioni di rappresentante dello Stato e di coordinamento interistituzionale, la più fattiva sinergia per un costruttivo dialogo". (ANSA).