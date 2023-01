Fertili Terreni Teatro, al via la seconda stagione

(ANSA) - TORINO, 09 GEN - Da Serra YÕlmaz a Shakespeare, da Giulio Regeni a Beppe Fenoglio. La stagione di Fertili Terreni Teatro riparte in grande stile e propone una ricca programmazione fino a maggio 2023. Prosegue il percorso di Nudi, tema della stagione 2022/2023, con altri 28 spettacoli di cui 2 prime nazionali. La nudità, intesa come stato dell'anima, è il fil rouge di un cartellone che si sviluppa fra Teatro Bellarte, Off Topic e San Pietro in Vincoli Zona Teatro.

A dare il via alla nuova stagione sarà l'11 e il 12 gennaio, a San Pietro in Vincoli Zona Teatro, La fabbrica degli stronzi della compagnia Kronoteatro, Premio Ubu 2022 per la curatela e l'organizzazione di Terreni Creativi Festival, che cura la regia insieme a Maniaci d'Amore. .L'opera esplora, con livido umorismo, il paradigma vittimario così radicato nel nostro modo di abitare oggi: la convinzione che la colpa delle nostre sventure sia sempre di qualcun altro. Dal 19 al 21 gennaio, la stagione di Fertili Terreni Teatro accoglie Serra YÕlmaz, attrice prediletta di Ferzan Özpetek, protagonista di Novelle orientali di Marguerite Yourcenar, in scena al Teatro Bellarte per la produzione di Bam Teatro.

Fertili Terreni Teatro ha inaugurato la biglietteria online.

I biglietti si potranno acquistare solo sul sito web www.fertiliterreniteatro.com. (ANSA).