Compagnia francese Cirque Trottola apre stagione Grugliasco

(ANSA) - TORINO, 09 GEN - Cirque Trottola, una delle compagnie francesi di spicco nell'ambito del circo contemporaneo, con lo spettacolo Campana, in scena nel suo Chapiteau allestito all'interno del Parco Porporati dal 18 al 22 gennaio, apre la stagione 2023 della Città di Grugliasco in collaborazione con il centro di produzione blucinQue/Nice e Fondazione Cirko Vertigo. Lo Chapiteau della compagnia diventerà un tempio nel quale acrobazie e salti sfideranno la forza di gravità. Lo spettacolo è adatto ai bambini dai 10 anni in su.

Campana arriva a Grugliasco dopo il tutto esaurito registrato fra dicembre e gennaio a Parma nell'ambito del Festival Internazionale Tutti Matti Sotto Zero, organizzato da Grand Circus Hotel e Teatro Necessario.

Cirque Trottola va in scena dopo il successo di pubblico dello spettacolo Effetto Marilyn di Compagnia blucinQue, programmato per tutto il periodo delle festività natalizie appena concluse al Tls di Grugliasco, dove è stato visto da oltre 2mila spettatori. "Stiamo tornando ai numeri pre-covid e, con il riconoscimento del centro di produzione blucinQue/Nice, le proposte del centro sono sempre più ultra territoriali, attirando non solo il pubblico locale", spiega il direttore di produzione, Paolo Stratta. (ANSA).