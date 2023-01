Bulgari a Valenza, piano per avere 1.400 dipendenti nel 2028

(ANSA) - VALENZA, 09 GEN - Diventata operativa a Valenza nel gennaio 2017 con 380 dipendenti, l'attuale Manifattura Bulgari, oggi - nel sesto anniversario dell'apertura - ha già superato gli 800. Con il piano di espansione in corso, il nuovo obiettivo che si pone la maison del lusso è raddoppiare l'organico entro il 2028, raggiungendo un totale di 1.400 dipendenti. Nei primi giorni di gennaio sono entrati a far parte dell'organico del sito di Valenza 40 nuovi artigiani specializzati nelle arti dell'oreficeria e dell'incassatura. Personale che sarà ulteriormente formato sulle tecniche di lavorazione dei gioielli, direttamente dai mastri della Bulgari Jewellery Academy. Sono, principalmente, studenti provenienti da scuole del settore, come il For.Al di Valenza, l'Harim Accademia Euromediterranea di Catania e il TADS - Tarì Design School di Caserta. Proprio in collaborazione con il Tarì sarà aperta la prima 'Scuola Bulgari' per allievi esterni, costruita entro il 2024 nell'ambito nei lavori di ampliamento. (ANSA).