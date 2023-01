Tornano pioggia e neve, ma solo sopra i 1.300 metri

(ANSA) - TORINO, 08 GEN - Tornano piogge e nevicate in montagna dopo un altro periodo siccitoso. Il servizio meteo di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) prevede oggi "precipitazioni deboli diffuse da metà mattinata, localmente moderate su Verbano e Novarese; dal pomeriggio attenuazione sulle pianure centro occidentali. Piogge persistenti sui settori alpini occidentali, moderate sui crinali di confine tra Alpi Cozie e Alpi Marittime; fenomeni a tratti forti sul settore appenninico al confine con il Genovese".

La quota neve intorno ai 1.100 metri su Alpi Lepontine, 1.300-1.400 tra Graie e Cozie nord, 1.400-1.800 tra Cozie e Marittime. Lo zero termico "è in calo a nord fino a 1.400 m, a sud in calo al mattino fino a 1.900- 2000 metri e in successivo rialzo fino a 2.100-2.200. Venti: forti da sudovest in montagna, altrove deboli orientali". (ANSA).