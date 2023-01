Sperona auto e aggredisce carabinieri, arrestato

(ANSA) - VERBANIA, 07 GEN - Un uomo di 46 anni residente a Domodossola (Vco) è stato arrestato ieri sera - e dopo la scarcerazione è stato sottoposto all'obbligo di presentazione alle forze dell'ordine - con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. I carabinieri della città ossolana sono intervenuti intorno alle 22, quando hanno ricevuto una chiamata che segnalava un'auto in fuga dopo averne speronata un'altra in via Piave, alle spalle della stazione ferroviaria.

I carabinieri, dopo essere risaliti all'identità del guidatore, si sono presentati a casa sua: l'uomo, vedendo i carabinieri e i poliziotti, ha tentato di aggredirli con un coltello a lama fissa di 23 centimetri. Stamani un giudice del tribunale di Verbania ha convalidato l'arresto applicando la misura cautelare dell'obbligo di presentazione in caserma.

Nell'abitazione dell'uomo sono stati rinvenuti 2,3 grammi di hashish e 2 grammi di marijuana per uso personale. (ANSA).