Teatro Regio Torino, la Messa da Requiem inaugura i Concerti

(ANSA) - TORINO, 05 GEN - La Messa da Requiem di Giuseppe Verdi inaugura la Stagione 2023 dei Concerti del Teatro Regio di Torio. Domenica 8 gennaio alle ore 15 e lunedì 9 gennaio alle 20.30 il maestro Andrea Battistoni, riconosciuto interprete verdiano, guida l'Orchestra e il Coro in questo lavoro di straordinaria intensità. Le parti solistiche sono affidate a un cast prestigioso, composto da Angela Meade soprano, Silvia Beltrami mezzosoprano, Enea Scala tenore e Gianluca Buratto basso. Il Coro, elemento fondamentale di tutta la partitura, è istruito da Andrea Secchi.

Il Requiem venne eseguito per la prima volta il 22 maggio 1874 nella Basilica di San Marco a Milano, dirigeva lo stesso Verdi. Composto dal grande operista per commemorare il primo anniversario della scomparsa di Alessandro Manzoni, il Requiem emerse subito quale universale messaggio di pace e consolazione rivolto all'umanità. Il successo di pubblico e critica fu immediato e la partitura iniziò a viaggiare: Roma, Venezia, Parigi, Londra e da allora è rimasta sempre in repertorio.

La Stagione dei Concerti 2023 prosegue venerdì 27 gennaio alle 20.30 con il Concerto per il Giorno della Memoria.

L'Orchestra del Teatro Regio sarà diretta dal maestro Riccardo Frizza, ospite abituale dei più illustri teatri europei, con un programma che invita alla riflessione: Le Ebridi di Felix Mendelssohn-Bartholdy, la Sinfonia n. 7 di Franz Schubert e la Sinfonia n. 9 di Dmitrj Šostakovič. (ANSA).