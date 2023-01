Musica: morto Federico Ermirio,storico direttore Alessandria

(ANSA) - ALESSANDRIA, 05 GEN - Il Conservatorio 'Antonio Vivaldi' perde il maestro Federico Ermirio, scomparso a 72 anni.

Di origini liguri, per oltre un ventennio è stato direttore dell'istituto musicale alessandrino, "il primo - sottolinea l'attuale, Giovanni Gioanola - a intuire la necessità di un radicamento del 'Vivaldi' nel territorio, uscendo da una visione autoreferenziale che limitava l'attività di un conservatorio alla sola didattica e investendolo di una responsabilità generale riguardo la vita e la cultura musicale di città e provincia".

Tra i due direttori accordo sempre totale sul modo di intendere ruolo e funzione del Conservatorio, nel segno di una collaborazione leale e costante. "Per Ermirio - rimarca Gioanola - punto centrale, perno fondamentale dell'attività anche di docente è sempre stato l'interesse degli studenti. Nelle numerose occasioni di confronto e discussione ho sempre avuto la certezza della nostra reciproca stima". Alla famiglia e, in particolare, ai figli - allievi attivi e indimenticati - le condoglianze dell'intero 'Vivaldi'. (ANSA).