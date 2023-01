Camionista con patente scaduta altera cronotachigrafo

(ANSA) - ALESSANDRIA, 05 GEN - Vicino al casello autostradale di Alessandria Est (A21), fermato dagli agenti della polizia stradale di Tortona un camion condotto da un autista professionale con patente di guida e Carta di qualificazione del conducente scadute. I punti sono, poi, esauriti e l'uomo guida un mezzo che non risulta avere ore di marcia registrate negli ultimi giorni. I poliziotti insospettiti scoprono, così, un magnete occultato sul cambio che falsa le registrazioni del cronotachigrafo digitale (velocità, tempi di guida e di riposo).

Per la manomissione sanzione di 2.000 euro all'autista, cui è stato anche intimato l'obbligo di sottoporsi alle prescritte visite di revisione patente; scattato fermo amministrativo del mezzo. All'Ispettorato del Lavoro segnalate le irregolarità rilevate per le opportune verifiche nella sede dell'impresa proprietaria del veicolo. (ANSA).