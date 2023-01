Torna Cinema con Bebè, per le famiglie con bambini piccoli

(ANSA) - TORINO, 04 GEN - Torna domenica 8 gennaio alle ore 10.30 l'appuntamento di Cinema Bebè, la rassegna cinematografica del Museo Nazionale del Cinema e della rivista Giovani Genitori dedicata alle famiglie con bebè e bambini piccoli.

Il film è Principi e principesse (Princes et Princesses) Michel Ocelot (Francia 1999, 70', 35mm, col.). In un cinema abbandonato, due bambini decidono di mettersi a inventare storie e di metterle in scena con l'aiuto di un tecnico esperto.

Diventeranno protagonisti di sei, meravigliosi racconti animati ambientati in giro per il mondo tra passato e futuro.

Tutto è pensato a misura di famiglia con tante le accortezze per i più piccini: alzatine, volume ridotto, luci soffuse, fasciatoio, scaldabiberon, pannolini e passeggino-parking.

Il biglietto è ridotto (4 euro) per tutti, adulti e bambini.

Ingresso gratuito per bimbi 0-3 anni. (ANSA).