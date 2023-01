Mobilità: Dott, 2 milioni di viaggi in monopattino a Torino

(ANSA) - TORINO, 04 GEN - Sono più di 150.000 gli utenti di Dott a Torino a tre anni dall'arrivo in città. Dal 2019, infatti, i torinesi hanno realizzato più di 2 milioni di corse a bordo dei 1.400 monopattini Dott presenti su un'area operativa di 77,8 km2, che serve oltre un milione di abitanti. Se gli stessi spostamenti fossero stati effettuati in auto privata, sarebbero stati emesse quasi 500 tonnellate di CO2 nell'aria.

In questi tre anni i chilometri percorsi in media sono saliti da 1.4 km a oltre 2 km per corsa. Inoltre, è cresciuto in maniera esponenziale il numero di utenti, aumentati del 49% in solo un anno, soprattutto nelle zone meno centrali della città. Il 54% delle corse avviene tramite l'acquisto di abbonamenti, il che conferma che la clientela usa il servizio per spostamenti abituali.

Dott ha deciso di investire ulteriormente sul territorio torinese, estendendo il servizio nell'area metropolitana. Oggi l'operatore è infatti attivo anche a Collegno, Moncalieri, Nichelino e Rivoli e il 20% delle corse totali è di interscambio tra i cinque comuni, con punti di partenza e arrivo presso le fermate del trasporto pubblico e le stazioni ferroviarie. Circa il 25% degli utenti risiede infatti fuori dal comune di Torino.

"In questi tre anni non ci siamo solo concentrati sulla qualità del monopattino, che abbiamo sempre aggiornato per essere all'avanguardia, ma ci siamo impegnati per costruire un'area operativa estesa che potesse accompagnare gli utenti, che arrivano da fuori città, in tutto il loro percorso urbano integrando i nostri monopattini al trasporto locale" afferma Andrea Giaretta, regional general manager Sud Europa di Dott (ANSA).