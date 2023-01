Caduta durante via ferrata, due alpinisti soccorsi nel Vco

(ANSA) - VERBANIA, 04 GEN - Due ragazzi di circa 35 anni, residenti in provincia di Padova ma in vacanza in Piemonte, sono stati soccorsi questo pomeriggio lungo la via ferrata di Croveo, nel territorio di Baceno (Verbano-Cusio-Ossola). Uno dei due, durante il percorso, è caduto: grazie al corretto utilizzo dell'attrezzatura, e in particolare del dissipatore (cioè il dispositivo in grado di attenuare la caduta), l'alpinista non ha riportato ferite. Tuttavia, a quel punto il kit da ferrata non era più utilizzabile: per questo motivo hanno chiesto aiuto al 112. Sul posto, non essendoci emergenze sanitarie, sono intervenuti sei uomini della stazione di Baceno del soccorso alpino, che hanno scortato i due turisti all'uscita della via ferrata. (ANSA).