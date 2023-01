Botti illegali, a Torino 2 arresti e sequestri per 1.000 kg

(ANSA) - TORINO, 04 GEN - Due arresti, la chiusura di un locale, il sequestro di oltre 1.000 chilogrammi di materiali: questo, a Torino e provincia, il bilancio dei controlli della polizia sulla diffusione illecita di artifici pirotecnici nel mese di dicembre. Una parte dei prodotti recuperati è considerato di elevata pericolosità al punto che può essere venduto solo dai grossisti di esplosivi all'ingrosso ai professionisti del settore, titolari di un certificato di idoneità rilasciato dalla Prefettura.

Gli arrestati, nel capoluogo e a San Francesco al Campo, sono due italiani. Uno di loro stato anche trovato in possesso di 2 chilogrammi di una polvere chiamata 'flash powder', una miscela di alluminio e sali di potassio con un alto potenziale esplosivo, con materiale (come 400 tubi in cartone) utilizzabile per fabbricare bombe carta. A carico di entrambi è scattato il sequestro di prodotti - in gran parte acquistati on line - per un totale di circa 500 chilogrammi.

Altri 520 chilogrammi, nel corso di un'operazione diversa, sono stati recuperati a Carmagnola in un esercizio commerciale; al gestore, il 31 dicembre, è stata notificata la sospensione per 7 giorni dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande. (ANSA).