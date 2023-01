Tessile: è morto l'imprenditore Alberto Cerruti

(ANSA) - BIELLA, 03 GEN - Il mondo del tessile piange Alberto Cerruti, spentosi all'età di 89 anni. Era il fratello di Nino Cerruti, mancato un anno fa. Alberto Cerruti è stato imprenditore di successo guidando con il fratello il Lanificio Fratelli Cerruti di Biella, era stato anche un grande appassionato di basket. Per 13 anni è stato infatti presidente della Libertas Biella, che negli anni '60 giocò per 8 anni in serie A. Era poi entrato nel Cda di Pallacanestro Biella.

