Gioiello: a Valenza la prima Mostra pubblica nel metaverso

(ANSA) - VALENZA, 03 GEN - Ricreato nel metaverso il Centro Comunale di Cultura a Valenza (Alessandria) e propone la prima mostra legata al gioiello visitabile da computer o smartphone gratuitamente. Lo fa sapere il sindaco Maurizio Oddone, complimentandosi per il progetto - tra i primi in Italia - curato da Francesco M. Cioccolo, esperto marketing digitale e web 3.0, e Jasmine Celon, laureata allo Ied di Torino e designer alla 'Orsini Gioielli'.

Donata al Comune e ai valenzani, la creazione apre a tutti il centro e le sue esposizioni, grazie a un collegamento a server irlandesi che permettono l'accessibilità a un ampio pubblico.

Per la realizzazione del Ccc impiegati 6 mesi di lavoro, ricreando l'intera struttura a dimensioni reali grazie a misurometri a laser. Per prenotare la visita basta un clic.

