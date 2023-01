Infrastrutture: Cirio, questo sarà l'anno della Tav

(ANSA) - TORINO, 02 GEN - Per la Regione Piemonte il 2023 sarà un anno all'insegna delle infrastrutture. Lo ha sottolineato il presidente Alberto Cirio, durante la conferenza di inizio anno, al grattacielo della Regione a Torino. "Il Piemonte da sempre era considerato ai margini dell'Impero - ha spiegato - oggi siamo il cuore dell'Europa, grazie alla Tav e Terzo Valico". Cirio ha evidenziato come il lavori della Torino-Lione fossero fermi e che "la Regione ha avuto un ruolo nello sbloccare" e che sono partiti, e l'importanza della riapertura dell'Osservatorio. "Sarà l'anno dell'affidamento della gara per il Tunnel di base per il lato italiano" ha ricordato Cirio.

"Il commissario straordinario per il Parco della Salute di Torino lo decideremo insieme con il presidente Meloni ma la volontà è di nominare o un avvocato dello Stato o un prefetto, quindi una figura di alto profilo della pubblica amministrazione". Lo sostiene il presidente del Piemonte, Alberto Cirio. "Il commissario - ha spiegato Cirio - si inserirà nella procedura, avrà poteri speciali e quindi ci darà la garanzia di superare i problemi che tutti i cantieri stanno avendo in Italia perché il rincaro delle materie prime, i costi esorbitanti dell'energia mettono a rischio le gare". "Questa figura commissariale con poteri speciali, così come per il ponte Morandi, ci fa vedere il Parco ancora più vicino", ha concluso Cirio, aggiungendo che "il costo del commissario sarà più o meno di 30mila euro all'anno". (ANSA).