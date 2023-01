Sant'Anna di Torino primo in Italia per numero di parti

(ANSA) - TORINO, 01 GEN - L'ospedale Sant'Anna di Torino si conferma il primo in Italia e tra i primi in Europa per numero di parti. Durante il 2022 i parti nell'ospedale Sant'Anna della Città della Salute di Torino sono stati 6414, di cui il 97% sono stati parti singoli, 170 parti gemellari e 3 trigemellari per un totale di 6590 nascite.

La proporzione complessiva di tagli cesarei è circa del 31%, stabile rispetto agli anni precedenti, come da Linee guida dell'Iss. In quasi il 90% dei 4432 neonati da parto spontaneo è stato effettuato il contatto pelle-pelle madre neonato, come raccomandato dall'Oms per favorire l'allattamento al seno.

Per quanto riguarda l'ospedale Maria Vittoria il primo è stato Mohamed, un maschietto che pesa 4 kg 140, primo figlio di una coppia marocchina. I dati 2022 dell'Ospedale Maria Vittoria dicono che i numero di parti sono stati 968, di cui 11 gemellari (51,5% maschi), (48,5% femmine).

Sono inoltre stati assistiti in terapia intensiva neonatale 178 neonati di cui 63 provenienti da altri ospedali. Infine all'ospedale Martini nel 2022 i nati sono stati 715 (362 femmine e 353 maschietti). (ANSA).