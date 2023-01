Nichelino, vandali danneggiano albero davanti Municipio

(ANSA) - TORINO, 01 GEN - Vandali in azione nella notte di fine anno a Nichelino, nel Torinese, dove in piazza Barile è stato danneggiato un addobbo dell'albero di Natale allestito davanti al Municipio. Una maschera in vetroresina raffigurante un gigante Santa Claus è stata colpita da fuochi d'artificio.

Danneggiati anche il calendario dell'avvento, realizzato a mano, ed è stato bruciato un cassonetto dei rifiuti. Su quanto accaduto indagano i carabinieri. (ANSA).