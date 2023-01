Capodanno: sindaco Alessandria ricorda vittime Cantalupo

(ANSA) - ALESSANDRIA, 01 GEN - Una leggera pioggia non ha spaventato gli alessandrini, arrivati in piazza Marconi per salutare l'arrivo del nuovo anno con lo spettacolo organizzato dal Comune. Sul palco per il brindisi di mezzanotte, dal sindaco Giorgio Abonante l'invito a festeggiare comunque con resposabilità. "Finalmente abbiamo potuto ritrovarci dopo gli anni difficili del Covid, ma noi alessandrini non possiamo dimenticare la tragedia di Cantalupo all'alba dell'11 dicembre, i 4 giovani ragazzi morti nell'incidente alle porte della città e i 3 feriti. Come ricordato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel Messaggio di fine anno: 'non cancelliamo il futuro'. Mi raccomando: usate sempre cervello, cervello, cervello. Non andate a cercare problemi, né createne ad altri".

Notte di Capodanno senza particolari problemi anche per i botti: dalla sala operativa dei vigili del fuoco segnalato solo l'incendio di 2 cassonetti - uno ad Alessandria, l'altro a Valenza - probabilmente per fuochi gettati via non ancora completamente spenti. (ANSA).