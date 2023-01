Alpe Devero: brucia tetto abitazione, villeggianti in salvo

(ANSA) - VERBANIA, 01 GEN - Ci sono volute nove ore per spegnere l'incendio, bonificare l'area e mettere in sicurezza un'abitazione all'Alpe Devero (nel territorio di Baceno, nel Verbano-Cusio-Ossola) dove ieri pomeriggio, intorno alle 17, per cause da accertare è scoppiato un incendio. Le fiamme hanno interessato il tetto di lamiera di rame di una villetta che si trova in prossimità degli impianti sciistici di risalita, nella quale un gruppo di villeggianti, nessuno dei quali è rimasto coinvolto nell'incendio, aveva deciso di trascorrere l'ultima notte dell'anno.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Domodossola e i volontari da Baceno e Cannobio, che hanno lavorato fino alle 2 del mattino per contenere le fiamme ed evitare che si propagassero al piano sottostante. Un intervento reso complicato anche dalla molta neve lungo la strada: determinante è stato l'aiuto di un dipendente della ditta di impianti di risalita che, a bordo di una motoslitta, ha trasportato il materiale tecnico necessario ai soccorritori lungo un tratto di strada di circa 300 metri. L'abitazione è stata dichiarata inagibile a causa dei danni ingenti alla copertura e alla sua struttura portante. (ANSA).