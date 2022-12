Turismo: rilancio Fiavet, obiettivo 100 associati nel 2023

(ANSA) - TORINO, 31 DIC - Riprende slancio Fiavet, la Federazione Italiana Agenzie di Viaggi e Turismo aderente a Confcommercio, fondata nel 1961. In Piemonte ha 60 operatori iscritti e punta ad arrivare a quota 100 nel nuovo anno, puntando anche sul turismo di prossimità. E intanto riduce, da 250 a 200 euro, la tariffa dell'adesione. A fare il punto è stata la presidente regionale, Gabriella Aires, che è anche consigliere di amministrazione di Visit Piemonte, in una serata organizzata alla Rocca di Arignano, maniero medievale ai confini del Monferrato che Luca Veronelli e Elsa Panini hanno riportato in vita per farne, dal 2021, relais top di gamma, nel "più assoluto rispetto" della struttura originaria. "In Piemonte abbiamo un patrimonio straordinario di bellezza, paesaggio, di storia e di grande gusto da valorizzare - afferma Gabriella Aires - più che mai ora che l'Italia è meta di tendenza sui grandi mercati. Noi professionisti del turismo abbiamo gli strumenti per farlo, e li offriamo alle istituzioni impegnate in questa direzione. Ad esempio con progetti come OroMonferrato, che mette a sistema 47 Comuni dal Moncalvese alla Valle Versa nel Nord Astigiano, una zona disseminata di decine di piccole pievi romaniche e decine di castelli. L'intento - ha proseguito Gabriella Aires - è di offrire, sempre di più, importanti servizi ai nostri associati. Alcuni gratuiti, altri a prezzo 'politico'.

All'incontro ad Arignano hanno partecipato, tra gli altri, il vicepresidente della Regione Piemonte, Fabio Carosso, gli assessori regionali Vittoria POggio (Turismo) e Marco Protopapa (Agricoltura e Cibo) e il presidente di Visit Piemonte Giuseppe Carlevaris. (ANSA).