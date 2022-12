Libri: 'Un anno in Piemonte, il 2022 nel libro di Gandolfo

(ANSA) - TORINO, 31 DIC - Tutto il 2022 del Piemonte raccontato in 406 pagine, dai fasti dell'Eurovision e dalle Atp finals di tennis alla visita di Papa Francesco nelle sue terre d'origine, dal trionfo di 'Pecco' Bagnaia nella MotoGp all'inchiesta sui bilanci Juventus con le dimissioni del presidente Andrea Agnelli e dell'intero cda. Passando per tanti altri momenti di un anno caratterizzato dalla grave siccità e dal caldo da record. C'è tutto nell'annuario, curato, da 21 anni, dal giornalista Beppe Gandolfo, edito da EnneCi Communication, in edicola e libreria (a 20 euro) dagli ultimi giorni di dicembre. Un 2022 "caldo, troppo caldo" per le temperature e la lunghissima assenza di piogge e nevicate che hanno prosciugato i fiumi, tra campi inariditi e autobotti per rifornire di acqua gli abitanti di molti paesi. Ma è stato anche l' "anno d'oro del turismo", dei 100 anni dell'industria dolciaria Galup, del nuovo governo con 5 ministri piemontesi, di nascita o di adozione. L'anno dell'addio agli imprenditori Alberto Balocco e Vittorio Vallarino Gancia, di tante troppe vittime sulle strade, con il triste primato allo provincia di Cuneo. L'anno della nomina del nuovo arcivescovo di Torino, mons.Repole, e dei nuovi sindaci di Alessandria e Cuneo.

Oltre alle brevi notizie, giorno per giorno, nel libro '2022.

Un anno in Piemonte' c'è una ricca una raccolta di articoli di cronaca, politica, economia, sport, turismo e l'ultimo capitolo dedicato agli addiii (ANSA).