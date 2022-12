Alluvione 2020, Limone consegna 2a tranche di encomi solenni

(ANSA) - TORINO, 31 DIC - A poco più due anni di distanza dalla devastante alluvione che nell'ottobre 2020 colpì le Valli Vermenagna e Roya, Limone Piemonte ha completato la consegna degli encomi solenni "per ringraziare i rappresentati delle istituzioni militari e civili che si sono distinti per l'impegno sul territorio nel ripristino dei danni e nel supporto alla popolazione".

La cerimonia si è svolta in municipio durante il Consiglio Comunale, alla presenza del sindaco Massimo Riberi.

Gli encomi solenni sono stati consegnati ad Andrea Astegiano, ex comandante della Polizia Locale di Limone Piemonte e attualmente operativo nello staff del sindaco, al personale del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Cuneo, a Paolo Salsotto, ex comandante regionale e provinciale del Corpo Forestale dello Stato, al gruppo Protezione Civile provinciale di Cuneo, al personale della Croce Rossa Italiana - comitato di Limone Piemonte e alla memoria di Luciano Pisu consigliere comunale recentemente deceduto.

"Come Amministrazione comunale - ha detto il sindaco - abbiamo deciso di conferire questi riconoscimenti per esprimere il nostro profondo senso di gratitudine per l'impegno e per la vicinanza dimostrata da queste persone che hanno supportato, con lodevole senso civico e non comune senso del dovere, la popolazione limonese in un momento drammatico per il nostro territorio, devastato dalla tempesta Alex".

La consegna dei riconoscimenti segue quella avvenuta lo scorso 26 ottobre, quando sono stati conferiti encomi solenni al personale Settore Polizia di Frontiera di Limone Piemonte, a quello del Comando Compagnia Carabinieri di Borgo San Dalmazzo, al personale del Comando Stazione Carabinieri di Limone Piemonte, al Capo Cantoniere Anas Sergio Astegiano, al personale del Comune di Limone Piemonte ed all'Associazione Antincendi Boschivi e Protezione Civile di Borgo San Dalmazzo. (ANSA).