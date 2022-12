Incendio nella notte in abitazione a Caprie in Val di Susa

(ANSA) - TORINO, 30 DIC - Incendio nella notte a Caprie, in Val di Susa (Torino) dove ha preso fuoco il tetto di un'abitazione, in Casale Giuliani 9. Le fiamme sono divampate sulla copertura, per poi estendersi sul resto della struttura in legno, raggiungendo i piani sottostanti. Piuttosto ingenti i danni. Sul posto le squadre 91 Susa, Volontari Susa Supporto.

Condove, SQ Volontari Almese, Sup Susa. Non si registrano feriti. (ANSA).