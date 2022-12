Tumori al seno: studio sui tripli negativi identifica geni

(ANSA) - BIELLA, 29 DIC - Sono considerati molto promettenti i primi risultati del progetto 3Tx3N, sui tumori al seno tripli negativi che i laboratori della Fondazione Tempia stanno conducendo da anni, per migliorare i metodi di diagnosi e le terapie di una forma particolarmente aggressiva tra i carcinomi alla mammella. Lo studio ha permesso di identificare un minimo numero di geni ben determinati che permetterebbero di riconoscere i 6 sottotipi di tumore triplo negativo e che hanno il potenziale per diventare marcatori diagnostici. La loro individuazione orienterebbe precocemente i medici sulle cure da seguire, ma anche per essere bersaglio delle terapie.

"Con questo risultato - spiega Giovanna Chiorino, direttore del laboratorio di genomica - siamo pronti per il secondo step.

Intendiamo creare un pannello di geni da usare in clinica per classificare i tripli negativi e disegnare studi clinici che tengano conto dei sottogruppi specifici di questo tipo di cancro".

La ricerca è in corso da anni e nasce da una particolare urgenza: se la sopravvivenza a cinque anni delle pazienti di cancro della mammella in Italia è dell'88%, risultato reso possibile anche dalle campagne di prevenzione e diagnosi precoce, per i tripli negativi cala all'11%, a indicare quanto siano più aggressivi e pericolosi. (ANSA).