Partorisce in una baita di montagna isolata nel Vco

(ANSA) - VERBANIA, 29 DIC - La Croce rossa e gli uomini del soccorso alpino di Villadossola sono intervenuti questo pomeriggio in Valle Antrona (nel Verbano-Cusio-Ossola) per permettere a una donna e al figlio appena nato di essere trasportati in ospedale.

Secondo quanto riferito, questa mattina la donna ha volontariamente partorito in casa, una baita di montagna nella frazione di Cheggio, nel comune di Borgomezzavalle. Poi, poche ore più tardi, sentendo l'esigenza di recarsi in ospedale per effettuare dei controlli ha chiamato un'ambulanza. Il mezzo, non potendosi avvicinare all'abitazione, si è però dovuto fermare nel parcheggio per le autovetture, distante dall'abitazione. A occuparsi del trasporto in barella lungo il sentiero, quindi, sono stati gli uomini del soccorso alpino e il medico dell'ambulanza. Madre e figlio, in buone condizioni, sono stati portati in ospedale. (ANSA).