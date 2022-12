Covid: Cirio,in Piemonte situazione sotto assoluto controllo

(ANSA) - TORINO, 29 DIC - "La situazione dei ricoveri e dei contagi è assolutamente sotto controllo in questo momento in Piemonte e continuiamo a essere in testa in Italia sulle vaccinazioni, ma abbiamo voluto immediatamente attivare una misura di prevenzione a supporto di coloro che arrivano e rientrano dalla Cina, per continuare a garantire la massima sicurezza al nostro territorio". Lo scrive, su Facebook, il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, a proposito dell'iniziativa dei tamponi negli hot spot della Regione.

"Ringraziamo tutto il nostro sistema sanitario - aggiunge Cirio - che, anche in questi giorni di festa, continua con il massimo impegno a dare un aiuto prezioso alla nostra comunità". (ANSA).