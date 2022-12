Alta pressione, la neve torna a scarseggiare in Piemonte

(ANSA) - TORINO, 29 DIC - La neve scarseggia nuovamente anche in Piemonte. Dopo le precipitazioni di metà dicembre il ritorno dell'alta pressione e le temperature sopra la media, con zero termico oltre i 4.000 metri di quota nella settimana di Natale, hanno ridotto drasticamente la copertura. "L'innevamento - segnala Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) - si riporta nuovamente su valori decisamente sotto la media del periodo in tutti i settori; sui versanti soleggiati, in particolare sulla fascia prealpina, è scarso o assente fino in quota".

Domani sono previste deboli nevicate sui settori settentrionali ed occidentali sul Piemonte mentre cieli sereni con un nuovo rialzo termico caratterizzeranno il fine settimana.

Il pericolo valanghe sarà su tutti i settori compreso tra il livello 1 (Debole) e il 2 (Moderato) in quota. Alla fine di un 2022 nel suo insieme caratterizzato da una grave siccità, la scarsità di neve e piogge, quindi, torna a preoccupare. (ANSA).