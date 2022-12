Turismo: 2022 chiude con +62% arrivi e +56% presenze

(ANSA) - ALESSANDRIA, 28 DIC - A chiusura del 2022 Alexala mette nero su bianco i dati sulle attività. Sei i nuovi soci, per un totale di 63. Il valore della produzione ha fatto registrare + 258.000 euro. Sul fronte dell'offerta ricettiva si sono aggiunte 50 strutture, salendo a 1.077. Segnali positivi per gli arrivi, +62% (nel 2021 erano 236.313) e + 56% di presenze (erano 530.032). I dati parziali sui flussi indicano un buon andamento. Probabilmente, si raggiungeranno le cifre del 2019, ultimo anno pre pandemia Covid, anche se continuano a mancare quasi completamente i mercati asiatici e quello russo.

Aperti 2 sportelli Iat (a Tortona e al McArthurGlen Outlet a Serravalle); in crescita i passaggi negli uffici per 20.800 richieste (15.170 da turisti italiani). "Dopo lo stop pandemia, finalmente - sottolinea Roberto Cava, presidente Alexala - si cominciano a registrare segnali pienamente positivi sui flussi: è il punto di partenza per lavorare sul futuro, in modo da migliorare l'offerta e comunicarla nel modo più convincente".

